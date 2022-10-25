25 октября жители Мурманска смогут наблюдать частное солнечное затмение

Напоминаем, что смотреть на Солнце, не защитив глаза, нельзя. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Днем 25 октября жителям Мурманска стоит посмотреть на небе - во вторник можно будет наблюдать частное солнечное затмение, когда Луна закроет Солнце на 65%.

- Луна коснется правого верхнего края Солнца в 12.14, затем начнет смещаться по диагонали влево-вниз по солнечному диску. Максимальное покрытие (64.73%) будет в 13.22. Закончится частное затмение в 14.29, когда Луна покинет левый край Солнца, - сообщает паблик "Погода в Мурманске" (12+).

Правда, несмотря на хороший прогноз еще 24 октября, утром 25 числа небо над Мурманском затянуто, и есть риск, что затмение мы не увидим.

В следующий раз частное затмение состоится 29 марта 2025 года и 26 августа 2026 года. А вот полностью Луна закроет Солнце только 11 мая 2097 года.

Напоминаем, что смотреть на Солнце, не защитив глаза, нельзя.

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