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Общество25 октября 2022 6:52

Реконструкцию аэропорта "Мурманск" намерены завершить до конца 2024 года

Стоимость работ оценивается в 4 миллиарда рублей
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Реконструкция аэропорта "Мурманск" будет стоить 4 миллиарда рублей.

Реконструкция аэропорта "Мурманск" будет стоить 4 миллиарда рублей.

Фото: Олег ФИЛОНОК

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок появился аукцион на определение поставщика для реконструкции аэропорта "Мурманск".

Победителем электронного аукциона стала компания "Промстройсервис". В сентябре закупка была заблокирована по решению Федеральной антимонопольной службы в результате внеплановой проверки.

Стоимость реконструкции оценивают в 4 миллиарда рублей, работы должны быть завершены до 10 декабря 2024 года.

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