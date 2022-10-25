Реконструкцию аэропорта "Мурманск" намерены завершить до конца 2024 года

Реконструкция аэропорта "Мурманск" будет стоить 4 миллиарда рублей. Фото: Олег ФИЛОНОК

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок появился аукцион на определение поставщика для реконструкции аэропорта "Мурманск".

Победителем электронного аукциона стала компания "Промстройсервис". В сентябре закупка была заблокирована по решению Федеральной антимонопольной службы в результате внеплановой проверки.

Стоимость реконструкции оценивают в 4 миллиарда рублей, работы должны быть завершены до 10 декабря 2024 года.

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