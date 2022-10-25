Реконструкцию аэропорта "Мурманск" намерены завершить до конца 2024 года

Реконструкция аэропорта "Мурманск" будет стоить 4 миллиарда рублей.
Фото: Олег ФИЛОНОК
На сайте Единой информационной системы в сфере закупок появился аукцион на определение поставщика для реконструкции аэропорта "Мурманск".
Победителем электронного аукциона стала компания "Промстройсервис". В сентябре закупка была заблокирована по решению Федеральной антимонопольной службы в результате внеплановой проверки.
Стоимость реконструкции оценивают в 4 миллиарда рублей, работы должны быть завершены до 10 декабря 2024 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru