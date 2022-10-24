Стадион "Горняк" в Кировске закрыли на зиму

Стадион на время закроют. Фото: vk.com/sportgornyak
В Кировске с 24 октября недоступен для спортсменов футбольный стадион "Горняк". Как сообщили в группе спорткомплекса в соцсетях, он закрывается на зимний период.
Напомним: в Печенгском округе детей из семей военнослужащих будут возить на тренировки на отдельном автобусе. Всего секцию по плаванию в СК "Дельфин" посещают 180 детей
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru