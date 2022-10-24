Стадион "Горняк" в Кировске закрыли на зиму

Стадион на время закроют. Фото: vk.com/sportgornyak

В Кировске с 24 октября недоступен для спортсменов футбольный стадион "Горняк". Как сообщили в группе спорткомплекса в соцсетях, он закрывается на зимний период.

Напомним: в Печенгском округе детей из семей военнослужащих будут возить на тренировки на отдельном автобусе. Всего секцию по плаванию в СК "Дельфин" посещают 180 детей

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