За два года в Мурманской области из аварийного жилья планируют расселить 2081 человека

В 2022 и 2023 года в Мурманской области из аварийного жилья расселят 2081 человека, потратив на эти цели 3,2 миллиарда рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 и 2023 года в Мурманской области из аварийного жилья расселят 2081 человека, потратив на эти цели 3,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в региональном минстрое. 319 человек уже переехали в новые квартиры за минувшие девять месяцев этого года.

- В рамках программы до 2024 года необходимо расселить 300 аварийных многоквартирных домов общей площадью 96,58 тысячи квадратных метров, в которых зарегистрировано 5435 человек. С 2019 года уже расселено 2126 граждан из 42,5 тысяча квадратных метров. Продолжается строительство четырех многоквартирных домов, квартиры в которых также будут предоставлены гражданам из аварийного жилого фонда. Также сейчас прорабатывается вопрос и идет подготовка к возведению еще четырех многоэтажек, - пояснил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Напомним: в этом году Мурманская область не получила денег из федерального бюджета на расселение людей из ветхого и аварийного жилья. Как считают эксперты, из-за этого северянам, проживающих в таких домах, придется подождать с переездом.

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