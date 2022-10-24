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Общество24 октября 2022 14:46

25 октября в Мурманской области ожидается снег и туман

Температура воздуха будет до +3
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманской области 25 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием антициклона, расположенного над Приволжским Федеральным округом России.

В Мурманской области 25 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием антициклона, расположенного над Приволжским Федеральным округом России.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области 25 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием антициклона, расположенного над Приволжским Федеральным округом России. Регион накроет туман.

- Местами ожидается небольшой снег, ночью и утром туман. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2-8, днем от -2 до +3. Местами гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: краснокнижные лебеди еще не улетели из Мурманской области.

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