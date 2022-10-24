В Мурманске открылась выставка "Повседневность"

Выставка открыта для посетителей до 14 ноября. Фото: Наталья Куряченко
В Центре современного искусства Мурманска "21А" открылась выставка "Повседневность". Ее автором стала молодая художница и декоратор Мурманского областного театра кукол Кира Ширяева.
- "Повседневность" - это выставка скетчбуков, эскизов, набросков, которые сделаны художницей в течение года. Каждый день идентичный, но спектр чувств и эмоций абсолютно разный, все это можно прочитать и увидеть. Все изменения, бытовые проблем, яркие события, сложные решения, все это знакомо каждому из людей. Кира Ширяева решила попробовать приоткрыть дверь в свою повседневность, дает возможность зрителю увидеть то, что он хочет увидеть, - сообщили в Центре.
Выставка открыта для посетителей до 14 ноября.
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