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Политика24 октября 2022 14:12

Мурманская областная Дума проведет внеочередное заседание

Депутаты соберутся 25 октября
Ника СВЕТЛОВА
25 октября Мурманская областная Дума проведет внеочередное заседание.

25 октября Мурманская областная Дума проведет внеочередное заседание.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

25 октября Мурманская областная Дума проведет внеочередное заседание. В повестке дня - три вопроса помимо пункта "Разное".

Так, парламентарии обсудят внесение изменений в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

Напомним: 25 октября в Ловозере пройдет выездное заседание правительства Мурманской области.

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