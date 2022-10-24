25 октября Мурманская областная Дума проведет внеочередное заседание. Фото: Антон ЗАБИРОВ

25 октября Мурманская областная Дума проведет внеочередное заседание. В повестке дня - три вопроса помимо пункта "Разное".

Так, парламентарии обсудят внесение изменений в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

Напомним: 25 октября в Ловозере пройдет выездное заседание правительства Мурманской области.

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