Краснокнижные лебеди еще не улетели из Мурманской области

Лебеди-кликун, занесенные в Красную книгу Мурманской области, обычно улетают зимовать в теплые страны, а возвращаются уже весной. Фото: vk.com/innamihalchuk

Лебеди-кликун, занесенные в Красную книгу Мурманской области, обычно улетают зимовать в теплые страны, а возвращаются уже весной. В этом году они вернулись уже в апреле.

Сейчас в Заполярье уже выпал снег, с каждым днем становится все холоднее, но белые красавцы не торопятся покидать Крайний Север. Жительница Никеля Инна Михальчук опубликовала на своей страничке в "ВКонтакте" фотографии и видео с лебедями на озере Куэтсъярви. Белоснежные птицы плавают вместе с утками и, судя по всему, прекрасно себя чувствуют.

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