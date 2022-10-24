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Общество24 октября 2022 13:44

В Молочном неадекватная женщина била стены подъезда молотком и угрожала соседям

Действия северянки сняли на видео
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Утром минувшего воскресенья, 23 октября, жильцам одного из домов в Молочном было совсем не до сна.

Утром минувшего воскресенья, 23 октября, жильцам одного из домов в Молочном было совсем не до сна.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром минувшего воскресенья, 23 октября, жильцам одного из домов в Молочном было совсем не до сна. Неадекватная женщина, вооружившись молотком, стала бить им стены в подъезде и мешать соседям.

- На замечания она не реагировала, а, наоборот, стала угрожать. Соседи неоднократно жаловались на поведение северянки, погромы и ругань на пустом месте, - пишут в Telegram-канале "Мурманск" (18+).

Действия женщины сняли на видео.

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