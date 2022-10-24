Заседание правительства Мурманской области проведут в Ловозеро

25 октября состоится выездное заседание правительства Мурманской области, которое проведут в рамках рабочей поездки губернатора Андрея Чибиса в Ловозеро. Фото: Антон ЗАБИРОВ

25 октября состоится выездное заседание правительства Мурманской области, которое проведут в рамках рабочей поездки губернатора Андрея Чибиса в Ловозеро.

В повестке два вопроса: заместитель губернатора Оксана Демченко расскажет о реализации в регионе нацпроектов, а глава администрации Ловозерского района Надежда Кузнецова - о социально-экономическом развитии района.

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