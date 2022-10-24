В Кандалакше возле кафе фура улетела в кювет

ДТП произошло возле кафе у поста ГАИ. Фото: vk.com/kandaone
В Кандалакше большегруз оказался в кювете. ДТП произошло возле кафе у поста ГАИ, пишут в группе "Кандалакша онлайн".
В комментариях северяне отмечают, что дорога покрыта тонкой коркой льда покрыта, что могло стать причиной аварии.
"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Мурманской области.
Напомним: на дороге Апатиты – аэропорт «Хибины» машина улетела в кювет.
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