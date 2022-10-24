Для Баренцева моря утвердили объем вылова краба, креветки и морского гребешка

Минсельхоз расписал общий допустимый улов в Северном рыбохозяйственном бассейне. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Минсельхоз опубликовал приказ "Об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2023 год". Он описывает, что и в каком объеме могут выловить организации в Северном рыбохозяйственном бассейне, к которому относятся Карское и Баренцево моря.

Так, в Баренцевом море в 2023 году выловят 12,69 тысячи тонн камчатского краба; 15,9 тысячи тонн краба-стригуна опилио; 26,5 тысяч тонн северной креветки и 0,005 тысячи тонн морского гребешка.

Напомним: по квоте для любительского вылова камчатского краба в Мурманской области определили 100 тонн.

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