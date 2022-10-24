В Печенгском округе детей из семей военнослужащих будут возить на тренировки на отдельном автобусе

Перевозки будут осуществляться по расписанию, которое было согласовано с тренерами и родителями. Фото: vk.com/pechengamr_ru

В Печенгском округе детей из семей военнослужащих будут возить на тренировки в спорткомплексе "Дельфин" на специально выделенном автобусе. Такое поручение дал администрации муниципалитета губернатор Андрей Чибис.

Директор спорткомплекса Андрей Коршун рассказал, что всего 180 детей посещают секцию "Плавание". Из них 32 школьника из удаленных населенных пунктов занимаются в группах начальной и базовой подготовки.

- Для безопасной доставки детей военнослужащих из Спутника, Печенги, Луостари и Корзуново был заключен договор с индивидуальным предпринимателем. Возить ребят будут по расписанию, которое согласовано с тренерами и родителями, чьи дети посещают секцию, - сообщили в администрации Печенгского округа.

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