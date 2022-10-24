После гибели двух рабочих в Мурманске возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Вечером 22 октября на улице Бондарной у дома №32 в Мурманске погибли двое рабочих. Мужчины 48 и 38 лет выполняли работы по прокладке ливневой канализации. На глубине почти три метра их засыпало землей, выбраться они не успели.

- В нарушение техники безопасности при производстве работ не были установлены укрепления стенок траншеи, что привело к обрушению грунта. В результате оба пострадавших оказались засыпаны землей. Полученные телесные повреждения оказались не совместимы с жизнью. Причиной смерти обоих потерпевших явилась механическая асфиксия, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности, смерть двух или более лиц).

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