В шести местах Кировска высадили 25 тысяч тюльпанов

Работы идут в рамках договора с администрацией города. Фото: vk.com/virvavilov

В Кировске сотрудники Полярной опытной станции филиала ВИР высадили 25 тысяч тюльпанов. Весной цветы распустятся в шести точках города.

- Выбранные сорта тюльпанов уже испытаны в полярных условиях, и посадки в снежную погоду не помешают их будущему цветению, - отметила руководитель Полярной опытной станции ВИР Ирина Михайлова.

Работы идут в рамках договора с администрацией города на озеленение.

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