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Общество24 октября 2022 11:32

Ради продажи квартиры жителю Североморска пришлось погасить миллионный долг

Мужчина хотел с семьей переехать на юг, но не мог
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Пристав выяснил, что северянин владеет квартирой, и вынес постановление о запрете регистрационных действий с недвижимостью.

Пристав выяснил, что северянин владеет квартирой, и вынес постановление о запрете регистрационных действий с недвижимостью.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителю Североморска пришлось расплатиться по долгам, чтобы продать свою квартиру. Мужчина задолжал более миллиона рублей в пользу различных взыскателей. За рассрочкой в суд он не обращался, решив, что все пройдет само собой.

Пристав выяснил, что северянин владеет квартирой, и вынес постановление о запрете регистрационных действий с недвижимостью.

- Через некоторое время должник собрался переехать с семьей в южные регионы России, но не смог оформить отчуждение недвижимого имущества. Для скорейшего разрешения вопроса с переездом мужчина поспешил рассчитаться по своим долгам. Кроме того, ему пришлось дополнительно оплатить исполнительский сбор в размере более 70 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

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