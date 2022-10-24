На оживленном участке в Мурманске образовался затор из-за ДТП

С выпадением снега в Мурманской области не прекращаются аварии. Фото: vk.com/murmansk_dtp

С выпадением снега в Мурманской области не прекращаются аварии.

Так, днем 24 октября в Мурманске случилось ДТП, из-за которого образовался затор.

- ДТП на Героев-североморцев/ Чумбарова-Лучинского. Одна полоса в сторону севера занята, - сообщает паблик "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

Напомним: 24 октября ДТП случилось на 11 километре дороги Апатиты – аэропорт «Хибины» - здесь машина улетела в кювет.

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