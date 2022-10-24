Бывший муж жительницы Ковдора украл у нее машину, чтобы покататься

В Ковдоре будут судить за угон местного жителя, который взял Ford бывшей жены. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ковдоре будут судить за угон местного жителя, который взял Ford бывшей жены.

Мужчина пришел к экс-пассии домой и воспользовался ее невнимательностью - взял ключи от машины.

- Свой поступок он объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения и хотел покататься. Мужчина ранее привлекался к уголовной и административной ответственности, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Владелица Ford спохватилась, что его нет, и написала заявление в полицию. Машину нашли в городе, на ней угонщик успел попасть в ДТП, после которого бросил авто.

Мужчине за содеянное грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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