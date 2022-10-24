Жителя в Апатитах избили в баре за отказ дать сигарету

Нападавшему грозит до двух лет лишения свободы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
24-летний житель Апатитов хотел весело провести время в баре, а вместо этого оказался в больнице.
Молодой человек пришел в одно из увеселительных заведений, где к нему подошел другой отдыхающий и попросил сигарету. Получив отказ, северян стал избивать своего собеседника, нанося удары ногами и руками по голове жертвы.
- Полученные травмы медики расценили как легкий вред здоровью. И сообщили о них в полицию. Подозреваемого задержали, им оказался 21-летний житель Кировска, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Молодой человек в содеянном признался и пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Нападавшему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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