Мобилизованные жители Мурманской области могут передать единовременную выплату любому лицу

Мужчины могут написать в заявлении того, кому они хотят перечислить эти деньги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После объявления о частичной мобилизации с 21 сентября в Мурманской области был разработан пакет помощи мобилизованным и их семьям. В частности, в него входит единовременная выплата всем получившим повестки в размере 100 тысяч рублей и по 20 тысяч на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Мужчины могут написать в заявлении того, кому они хотят перечислить эти деньги.

- Мобилизованный гражданин в своем заявлении также вправе указать иное лицо, независимо от родственных связей, которому будет предназначаться выплата, - уточнил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Напомним: открылась еще одна "горячая линия" для мобилизованных, военнослужащих-участников спецоперации и их семей. Ее организовало военно-следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту, выполняя поручение председателя СК Александра Бастрыкина.

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