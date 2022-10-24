Стали известны подробности ДТП на дороге Апатиты-аэропорт "Хибины" с перевернувшейся машиной

Водитель иномарки был трезв. Фото: vk.com/murman01

В УГИБДД по Мурманской области рассказали подробности ДТП, которое случилось около 10 утра 24 октября на 11-м километре дороги Апатиты-аэропорт "Хибины".

- Водитель Toyota RAV4 не справился с управлением, не учел дорожные и метеорологические условия, допустил съезд автомобиля в кювет. В результате происшествия за медицинской помощью обратились четыре человека, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Водитель иномарки был трезв.

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