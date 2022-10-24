Полиция проводит проверку после акта вандализма на мемориальному комплексе в Мончегорске

Полиция уже проводит проверку и ищет вандалов. Фото: администрация Мончегорска

На выходных стало известно, что в Мончегорске вандалы повредили боевую машину пехоты, которая входит в состав мемориального комплекса в память об участниках боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов.

Неизвестные оставили на корпусе машины нецензурные надписи и выбили стекла.

Полиция уже проводит проверку и ищет вандалов.

Напомним: следователи возбудили уголовное дело после акта вандализма в Мончегорске. Речь идет о мемориале «Павшие ради живых», который неизвестные закидали камнями.

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