Полиция проводит проверку после акта вандализма на мемориальному комплексе в Мончегорске

Полиция уже проводит проверку и ищет вандалов. Фото: администрация Мончегорска
На выходных стало известно, что в Мончегорске вандалы повредили боевую машину пехоты, которая входит в состав мемориального комплекса в память об участниках боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов.
Неизвестные оставили на корпусе машины нецензурные надписи и выбили стекла.
Полиция уже проводит проверку и ищет вандалов.
Напомним: следователи возбудили уголовное дело после акта вандализма в Мончегорске. Речь идет о мемориале «Павшие ради живых», который неизвестные закидали камнями.
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