На дороге Апатиты – аэропорт «Хибины» машина улетела в кювет

24 октября ДТП случилось на 11 километре дороги Апатиты – аэропорт «Хибины». Фото: vk.com/mchs_murmansk

24 октября ДТП случилось на 11 километре дороги Апатиты – аэропорт «Хибины».

- В 10.15 поступило сообщение, что легковой автомобиль съехал в кювет с опрокидыванием на бок. Спасены четыре человека, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: в Североморске ночью спасатели принимали участие в ликвидации последствий ДТП на улице Советской. Здесь на крышу перевернулся Jeep.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru