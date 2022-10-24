На дороге Апатиты – аэропорт «Хибины» машина улетела в кювет

24 октября ДТП случилось на 11 километре дороги Апатиты – аэропорт «Хибины». Фото: vk.com/mchs_murmansk
24 октября ДТП случилось на 11 километре дороги Апатиты – аэропорт «Хибины».
- В 10.15 поступило сообщение, что легковой автомобиль съехал в кювет с опрокидыванием на бок. Спасены четыре человека, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Напомним: в Североморске ночью спасатели принимали участие в ликвидации последствий ДТП на улице Советской. Здесь на крышу перевернулся Jeep.
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