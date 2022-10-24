В Мурманской области до конца года сдадут две амбулатории и ФАП

За три года в Заполярье купили 500 единиц оборудования. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения направлено 1,5 миллиарда рублей, из которых 770 миллионов - средства областного бюджета.

- В этом году для 17 объектов закупаем 57 единиц нового оборудования. Также до конца года построят две амбулатории и ФАП. На данный момент в учреждениях здравоохранения Колы, Заполярного, Мурманска, Оленегорска, Ревды, Мончегорска и Кандалакши продолжаются капитальные ремонты, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

За три года в Заполярье купили 500 единиц оборудования.

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