В Апатитах доверчивый таксист помог мошенникам обмануть пенсионерку

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Апатитах мошенники получили деньги от пенсионерки, прибегнув к помощи таксиста.
Так, женщине позвонили неизвестные, сообщив, что якобы ее сын попал в ДТП и нужно передать полмиллиона рублей, чтобы избавить его от неприятностей. Однако у 81-летней северянки было только 20 тысяч рублей. Впрочем, такая сумма их тоже устроила.
Аферисты решили привлечь к делу таксиста, чтобы тот забрал деньги и перевел деньги им на карту, что он и сделал.
- Когда водителя задержали полицейские, выяснилось, что ему поступил заказ о том, что нужно забрать деньги у якобы у мамы заказчика. Мужчина не подозревал, что совершается преступление, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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