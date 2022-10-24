ВСУ Следственного комитета России по Северному флоту открыло "горячую линию" для мобилизованных и их семей

В Мурманской области открылась еще одна "горячая линия" для мобилизованных, военнослужащих-участников спецоперации и их семей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области открылась еще одна "горячая линия" для мобилизованных, военнослужащих-участников спецоперации и их семей. Ее организовало военно-следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту, выполняя поручение председателя СК Александра Бастрыкина.

- Обратиться граждане могут по телефону 8 (81537) 4-73-71 в круглосуточном режиме. Сотрудники ВСУ СК России по СФ и нижестоящих военных следственных отделов гарнизонного звена в соответствии с установленной компетенцией в оперативном режиме будут оказывать содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем, - уточнили в ведомстве.

Напомним: в рамках акции "Север Помогает" жители Мурманской области собрали 25 тонн гуманитарной помощи для участников СВО.

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