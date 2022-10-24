В Мурманске 26-летний мастер по ремонту украл из квартиры клиента перстень с бриллиантом и сапфиром

Сейчас мастер находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Мурманска неудачно начал ремонт в квартире: вместо обновления жилплощади он едва не потерял ювелирное украшение.

Мужчина через знакомого нашел мастера по ремонту - 26-летнего приезжего из одного из стран ближнего зарубежья, имеющего регистрацию в Мурманске. Заказчик и исполнитель поговорили, обсудили объем работ и разошлись. Но после хозяин квартиры обнаружил, что пропал его золотой перстень с бриллиантом и сапфиром ручной работы.

Тогда мужчина вспомнил, что мастер попросил его принести ему стакан воды, и пока он ходил за ним, молодой человек был в комнате один и мог взять украшение.

- Задержанный ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности. Злоумышленник не успел сбыть чужую собственность. Полицейские провели обыск, изъяли и вернули похищенное владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Сейчас мастер находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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