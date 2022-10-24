В центре Мурманска маршрутка потеряла колесо

Колесо укатилось на тротуар. Фото: скрин видео t.me/groupmurmansk

Вечером 22 октября у маршрутки в Мурманске отвалилось колесо. Транспорт в это время подъезжал к остановке на улице Карла Маркса. Инцидент пропал видео.

- Водитель и пассажиры даже не заметили, что колесо укатилось на тротуар, - пишут в Telegram-канале "Мурманск" (18+).

Напомним: на дороге Кола-Серебрянские ГЭС в ДТП с "КАМАЗом" пострадали ребенок и женщина.

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