В центре Мурманска маршрутка потеряла колесо

Колесо укатилось на тротуар. Фото: скрин видео t.me/groupmurmansk
Вечером 22 октября у маршрутки в Мурманске отвалилось колесо. Транспорт в это время подъезжал к остановке на улице Карла Маркса. Инцидент пропал видео.
- Водитель и пассажиры даже не заметили, что колесо укатилось на тротуар, - пишут в Telegram-канале "Мурманск" (18+).
Напомним: на дороге Кола-Серебрянские ГЭС в ДТП с "КАМАЗом" пострадали ребенок и женщина.
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