В Мурманскую область из Турции привезли центнер персиков с бурой гнилью

Из-за бурой гнили на деревьях засыхают цветки и гниют плоды.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманске выявили опасные импортные фрукты. Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили у одного из предпринимателей центнер персиков и нектарин, которые оказались заражены бурой гнилью. Товар завезли из Турции.
- В целях профилактики и недопущения нарушений в области карантина растений индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, - сообщили в Управлении.
Из-за бурой гнили на деревьях засыхают цветки и гниют плоды. Для человека она не опасна, хотя может вызвать пищевое расстройство.
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