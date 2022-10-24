В Мурманскую область из Турции привезли центнер персиков с бурой гнилью

Из-за бурой гнили на деревьях засыхают цветки и гниют плоды. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске выявили опасные импортные фрукты. Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили у одного из предпринимателей центнер персиков и нектарин, которые оказались заражены бурой гнилью. Товар завезли из Турции.

- В целях профилактики и недопущения нарушений в области карантина растений индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, - сообщили в Управлении.

Из-за бурой гнили на деревьях засыхают цветки и гниют плоды. Для человека она не опасна, хотя может вызвать пищевое расстройство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru