Браконьер из Мурманской области заплатить государству 1,9 миллиона рублей за незаконный вылов краба

Северянин должен будет заплатить штраф в 150 тысяч рублей. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району

Мурманский областной суд поддержал решение Октябрьского районного суда о наказании для браконьера, который незаконно ловил камчатского краба.

Северянин должен будет заплатить штраф в 150 тысяч рублей.

- Также указанный гражданин обязан возместить ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, на сумму свыше 1,9 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Напомним: в Мурманской области задержали очередного браконьера, который промышлял незаконной ловлей камчатского краба. Машину, которая ехала из Западной Лицы Мотовского залива остановили по пути в Мурманск 18 октября.

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