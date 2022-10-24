В Мурманске пьяный дебошир сломал фигуру собаки в шапке

В Мурманске попал на видео пьяный вандал, который сломал арт-объект. Фото: vk.com/severpost

В Мурманске попал на видео пьяный вандал, который сломал арт-объект. Мужчина стал выкручивать фигуру собаки в шапке, что находится на улице Шмидта.

Инцидент произошел утром 23 октября. В ролике видно, как к дебоширу подходит прохожий и, по всей видимости, делает ему замечание. Тот в итоге оставил фигуру в покое.

Мужчина стал выкручивать фигуру собаки в шапке, что находится на улице Шмидта. Фото: t.me/groupmurmansk

Напомним: житель Башкортостана устроил дебош в мурманском общежитии. А в Мурманске неизвестные сделали макияж фигурам медведей у ДК моряков.

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