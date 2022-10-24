Скульптурам белых медведей у ДК моряков в Мурманске нанесли макияж

В Мурманске почти завершен капитальный ремонт ДК моряков, которого не было с момента постройки. Фото: t.me/groupmurmansk

В Мурманске почти завершен капитальный ремонт ДК моряков, которого не было с момента постройки. Работы затронули не только фасад, но и знаменитые фигуры белых медведей рядом со входом.

За десятилетия их внешний облик изменился в худшую сторону, но теперь их покрыли белой краской, не забыли выделить черным носы, глаза и когти. Фигуры радовали глаза, но, видимо, не всем.

В сети появились фотографии и видео, что неизвестные сделали медведям макияж - нарисовали им рты. Таким поведением мурманчане, конечно, возмущены. И надеются, что камеры видеонаблюдения помогут установить нарушителей.

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