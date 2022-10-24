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Происшествия24 октября 2022 6:58

Старшего дознавателя Мурманской таможни обвиняют в фальсификации протокола

В документ обвиняемый внес ложные сведения об изъятии флеш-карты
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
За дорогую иномарку были не уплачены таможенные платежи на сумма 2,5 миллиона рублей.

За дорогую иномарку были не уплачены таможенные платежи на сумма 2,5 миллиона рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске будут судить старшего дознавателя отдела административных расследований и дознания Мурманской таможни. Как сообщили в СУ Следственного комитета региона, его обвиняют по ч. 2 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание).

В 2021 году у обвиняемого в производстве находилось уголовное дело о неуплате таможенных платежей за Toyota Land Cruiser 200 в размере 2,5 миллиона рублей. Сотрудник таможни произвел выемку автомобиля, при этом забыв изъять флеш-карту из видеорегистратора. А именно на ней было записано, как машина пересекает границу.

- С целью сокрытия своей некомпетентности, дознаватель дописал в протокол выемки сведения об изъятии флеш-накопителя, а также изготовил протокол его осмотра. Сфальсифицированные протоколы следственных действий приобщил к материалам уголовного дела в качестве доказательств, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

В раскрытии преступления участвовали сотрудники УФСБ по Мурманской области. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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