Старшего дознавателя Мурманской таможни обвиняют в фальсификации протокола

За дорогую иномарку были не уплачены таможенные платежи на сумма 2,5 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске будут судить старшего дознавателя отдела административных расследований и дознания Мурманской таможни. Как сообщили в СУ Следственного комитета региона, его обвиняют по ч. 2 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание).

В 2021 году у обвиняемого в производстве находилось уголовное дело о неуплате таможенных платежей за Toyota Land Cruiser 200 в размере 2,5 миллиона рублей. Сотрудник таможни произвел выемку автомобиля, при этом забыв изъять флеш-карту из видеорегистратора. А именно на ней было записано, как машина пересекает границу.

- С целью сокрытия своей некомпетентности, дознаватель дописал в протокол выемки сведения об изъятии флеш-накопителя, а также изготовил протокол его осмотра. Сфальсифицированные протоколы следственных действий приобщил к материалам уголовного дела в качестве доказательств, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

В раскрытии преступления участвовали сотрудники УФСБ по Мурманской области. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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