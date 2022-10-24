Мурманская область передаст Северному флоту 15 машин для отправки в зону проведения спецоперации

Техника отправится в зону проведения СВО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 24 октября губернатор Андрей Чибис отметил активность различных организаций, в том числе подведомственных, в плане поддержки участников спецоперации.

Так, они передали Северному флоту для отправки на передовую 15 единиц автомобильной техники: "КАМАЗы", "ГАЗели", "УАЗы", "Нивы" и другие. Машины будут выполнять различные задачи.

Напомним: в рамках акции "Север помогает" жители Мурманской области собрали 25 тонн гуманитарной помощи.

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