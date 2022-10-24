В Мурманской области собрали 25 тонн гуманитарной помощи для мобилизованных и участников СВО

Северяне продолжают собирать гуманитарную помощь для мобилизованных и участников СВО.

29 сентября в Мурманской области был дан старт акции "Север Помогает!", в рамках которой идет сбор гуманитарной помощи для участвующих в СВО военнослужащих и призванных по частичной мобилизации.

- Уже собрано более 25 тонн вещей, продуктов. Все в тесном сотрудничестве с Северным флотом отправляется военнослужащим, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Также различные организации Мурманской области, в том числе подведомственные правительству, передали Северному флоту для отправки на передовую 15 единиц автомобильной техники: "КАМАЗы", "ГАЗели", "УАЗы", "Нивы" и другие.

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