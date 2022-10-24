11 тысяч жителей Мурманской области приняли участие в мероприятиях к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

В Мурманской области отметили 78-летнюю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Фото: правительство Мурманской области

На минувших выходных в Мурманской области прошли мероприятия к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярья, к которым присоединились все муниципалитеты. В 120 мероприятиях приняли участие около 11 тысяч северян.

- Это заполярный День Победы. Важно сохранять память о подвиге героев, которые в тяжелых климатических условиях защитили Кольскую землю, это наш священный долг. Очень много молодежи к этому проявляет интерес, будем это поддерживать, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

По традиции, у "Алеши" в Мурманске прошел митинг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач по медицинской профилактике: «Грудное вскармливание спасает маму от онкологии, ожирения и проблем с сердцем». Жительницам Крайнего Севера грудное вскармливание не навредит, если они будут помнить о важном витамине (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru