По дороге в Териберку сгорело легковое авто

Информация о пострадавших уточняется. Фото: vk.com/my_teriberka

В районе 54-52 километра автодороги "Кола-Серебрянские ГЭС" произошло ДТП. Там вылетела в кювет и сгорела легковая машина.

Как сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, на момент пожара в автомобиле никого не было. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним: вечером 22 октября на 27 километре автодороги Кола-Серебрянские ГЭС произошло серьезное ДТП. Столкнулись Renault Duster и "КАМАЗ".

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