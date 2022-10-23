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Происшествия23 октября 2022 15:31

По дороге в Териберку сгорело легковое авто

В момент пожара в машине никого не было
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Информация о пострадавших уточняется. Фото: vk.com/my_teriberka

Информация о пострадавших уточняется. Фото: vk.com/my_teriberka

В районе 54-52 километра автодороги "Кола-Серебрянские ГЭС" произошло ДТП. Там вылетела в кювет и сгорела легковая машина.

Как сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, на момент пожара в автомобиле никого не было. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним: вечером 22 октября на 27 километре автодороги Кола-Серебрянские ГЭС произошло серьезное ДТП. Столкнулись Renault Duster и "КАМАЗ".

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