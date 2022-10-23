В Мурманской области ожидается снег и сильный ветер

На дорогах гололедица. Фото: Евгения ГУСЕВА

С приходом новой недели в Мурманской области снова будут кружить белые мухи, также стоит ждать сильного ветра.

Как сообщили в мурманском гидрометцентре, 24 октября пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, ночью и утром местами сильный. Температура воздуха от -2 до +3 градусов в течение суток.

На дорогах гололедица, стоит быть осторожнее.

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