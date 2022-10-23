Житель Ковдора незаконно прописал в своей квартире иностранца

В отношении ковдорчанина возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ковдоре сотрудники уголовного розыска выяснили, что местный житель незаконно прописал в своей квартире 32-летнего иностранца. Оказалось, что мужчина, стоящий на регистрационном учете по указанному адресу, на самом деле проживает в другом месте.

- В беседе с правоохранителями ковдорчанин подтвердил, что оформил постановку на учет гражданина в отделе по вопросам миграции, фактически не собираясь предоставлять ему жилплощадь в своей квартире, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ". Он находится под подпиской о невыезде.

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