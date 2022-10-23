В Североморске перевернулся на крышу Jeep Grand Cherokee

Сообщение об аварии с опрокинувшейся иномаркой поступило в 02.27. Фото: vk.com/sufps48mchs

В Североморске ночью спасатели принимали участие в ликвидации последствий ДТП на улице Советской. Сообщение об аварии с опрокинувшейся иномаркой поступило в 02.27.

- В районе дома №10 перевернулся Jeep Grand Cherokee. Пожарные-спасатели произвели осмотр и ограждение места ДТП, деблокирование подкапотного пространства, отключение АКБ, - сообщает Специальное управление ФПС №48 МЧС России.

Напомним: на Кольском мосту за утро произошло три ДТП с участием 6 машин.

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