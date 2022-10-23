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Происшествия23 октября 2022 9:25

На Кольском мосту за утро произошло три ДТП с участием 6 машин

Обе полосы были заняты
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Фото: vk.com/murmansk_dtp

Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 23 октября при съезде с Кольского моста в сторону Дровяного произошло несколько ДТП. Обе полосы были заняты.

- По предварительной информации, на Кольском мосту произошло три аварии, в каждой по два участника. Все происшествия без пострадавших, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Водителей направили для оформления в подразделение ГИБДД.

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