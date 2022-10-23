Появилось видео с места гибели двух рабочих в Мурманске

Рабочих насмерть засыпало землей. Фото: СУ СКР по Мурманской области
Вечером 22 октября в Мурманске на улице Бондарной погибли двое рабочих - их насмерть засыпало землей, когда они выполняли работы в траншее возле дома №32.
СУ СКР по Мурманской области опубликовало видео с места происшествия.
По факту смерти мужчин возбуждено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы. Проверку также проводит прокуратура.
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