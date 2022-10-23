Появилось видео с места гибели двух рабочих в Мурманске

Рабочих насмерть засыпало землей. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Вечером 22 октября в Мурманске на улице Бондарной погибли двое рабочих - их насмерть засыпало землей, когда они выполняли работы в траншее возле дома №32.

СУ СКР по Мурманской области опубликовало видео с места происшествия.

По факту смерти мужчин возбуждено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы. Проверку также проводит прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru