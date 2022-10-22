Ушел из жизни бывший прокурор Мурманской области Василий Щербаков

Василий Щербаков скончался на 61-м году жизни. Фото: прокуратура

Мурманская областная прокуратура сообщила о смерти своего бывшего руководителя. На 61 году жизни остановилось сердце Василия Щербакова.

- Василий Анатольевич прошел достойный жизненный путь. Более тридцати лет он служил в органах прокуратуры, с 2015 по 2021 годы возглавлял прокуратуру Мурманской области. Благодаря своему опыту, знаниям и целеустремленности Василий Анатольевич пользовался заслуженным авторитетом у коллектива прокуратуры и жителей области. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, - сообщили в прокуратуре.

Напомним: в начале сентября ушел из жизни бывший глава Кандалакшского района Александр Григорьевич Богданов.

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