Мокрый снег и до -2. Какая погода будет в Мурманской области 23 октября

На выходных северян ждут снежные заряды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье погода в Мурманской области будет не сильно отличаться от субботней. 23 октября в Заполярье будет мокрый снег и умеренный, местами сильный юго-западный, северо-западный ветер.

- Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днем от 0 до +5°, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

Напомним: на выходных северян ждет слякоть под ногами.

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