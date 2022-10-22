"Я бываю в труднодоступных местах". На федеральном канале пошутили про Мурманскую область

Ведущим шоу "Маска. Танцы" стал Юрий Музыченко. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ
Во втором выпуске шоу "Маска. Танцы", в котором знаменитости танцуют в костюмах, на СТС промелькнула шутка про Мурманскую область.
Пытаясь намекнуть на свою личность, селебрити в костюме щетки отметил, что "бывает в труднодоступных местах, откуда бывает непросто выбраться".
- Это, например, Мурманская область? - решил уточнить один из членов жюри Сергей Светлаков.
- Териберка? - добавил ведущий шоу, солист группы The Hatters Юрий Музыченко.
К слову, этим летом группа выступала на фестивале "Териберка".
Но Щетка не стала раскрывать интригу, отметив, что все это была фигура речи.
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