"Я бываю в труднодоступных местах". На федеральном канале пошутили про Мурманскую область

Ведущим шоу "Маска. Танцы" стал Юрий Музыченко. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

Во втором выпуске шоу "Маска. Танцы", в котором знаменитости танцуют в костюмах, на СТС промелькнула шутка про Мурманскую область.

Пытаясь намекнуть на свою личность, селебрити в костюме щетки отметил, что "бывает в труднодоступных местах, откуда бывает непросто выбраться".

- Это, например, Мурманская область? - решил уточнить один из членов жюри Сергей Светлаков.

- Териберка? - добавил ведущий шоу, солист группы The Hatters Юрий Музыченко.

К слову, этим летом группа выступала на фестивале "Териберка".

Но Щетка не стала раскрывать интригу, отметив, что все это была фигура речи.

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