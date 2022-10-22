Апатитчанин украл в магазине сыр и масло и продал их

Молодой человек украл сыр и успел его продать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Апатитах задержали 18-летнего местного жителя, который вынес товар из продуктового магазина.

Молодой человек спрятал себе под куртку восемь пачек сливочного масла и четыре упаковки сыра. Это заметил один из работников магазина, он пытался догнать вора, но тот успел убежать. Однако его лицо записали камеры видеонаблюдения.

- Оперативниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления, был установлен и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 18-летний житель Апатитов, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за хищение чужого имущества. Молодой человек в содеянном признался и пояснил, что похищенное продал, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Апатитчанину грозит до четырех лет лишения свободы.

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