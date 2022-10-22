Ученые обнаружили в Ковдорском районе магматическое тело с редкими металлами

Ученые провели работы в Ковдорском районе и обнаружили перспективное место для разработок. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Ковдорском районе Мурманской области ученые института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН обнаружили дайку - магматическое тело, в котором выявили высокое содержание редких металлов. Их концентрация выше, чем в суперкрупных редкометалльных месторождениях.

- Дайка содержит значительные количества ниобия, циркония, бария, стронция, железа, титана. Все это отражается в ее минеральном составе: слагающая ее порода состоит из таких чрезвычайно редких минералов как лампрофиллит, энигматит, астрофиллит, нунканбахит. Кроме того, в породе встречается много низкотемпературных минералов: ортоклаз, натролит и феррипирофиллит, наличие которых свидетельствует о замещении ранних высокотемпературных минералов поздними низкотемпературными, — рассказала заведующая лабораторией геохимии и рудоносности щелочного магматизма ГЕОХИ РАН, академик РАН Лия Когарко.

Дайка содержит редкие металлы. Фото: minobrnauki.gov.ru

Возраст находки составляет порядка 368 миллионов лет.

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