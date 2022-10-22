370 жителей Мурманской области заболели коронавирусом за неделю

Число заболевших коронавирусом в Мурманской области растет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным оперативного штаба Мурманской области, 370 жителей Мурманской области заразились коронавирусом за неделю - с 15 по 22 октября.

- Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 143 832, - уточнили в оперштабе.

Больше всего заболевших за неделю приходится на Мурманск (+205), Мончегорск (+39), Кольский район и Североморск (по +28).

Напомним: в Мурманскую область поступила первая партия насадок для назальной вакцины «Спутник V» - всего 18 тысяч единиц.

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