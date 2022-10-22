В Апатитах на территории бывшей птицефабрики произошел серьезный пожар

Пожар случился вечером 21 октября. Фото: vk.com/murman01

Вечером 21 октября в Апатитах произошел пожар на бывшей птицефабрике. Сообщение о нем поступило пожарным в 19.21, и уже в 20.07 пожар ликвидировали.

- В отдельно стоящем кирпичном боксе огнем повреждена деревянная обшивка ворот на площади 15 квадратных метров, сгорел строительно-бытовой материал на площади 20 квадратных метров. Стены и потолок бокса оказались закопчены по всей площади в 150 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Всего на месте работали шесть пожарных.

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