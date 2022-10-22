В Мончегорске вандалы исписали боевую машину нецензурными словами

Боевую машину исписали нецензурными надписями и разбили стекла. Фото: администрация Мончегорска
Очередной случай вандализма произошел в Мончегорске. Здесь на берегу озера Комсомольское находится мемориальный комплекс в память об участниках боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов, в его центре находится боевая машина пехоты. Именно она и стала жертвой нарушителей.
- Расписан кузов, в том числе нецензурными надписями, и разбиты все смотровые стекла. Портить подобные мемориалы – не уважать родной город, его историю и, главное, самих себя! - сообщили в пресс-службе администрации Мончегорска.
Мемориал будет восстановлен.
Напомним: ранее в Мончегорске вандалы повредили мемориал «Павшие ради живых».
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